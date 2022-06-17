"تخرق الدروع"... إليكم أول صورة للرصاصة التى قتلت شيرين أبوعاقلة

نشرت وسائل إعلام فلسطينية، صورة للرصاصة التي اغتيلت بها الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، موضحة أنه استنادًا إلى آراء خبراء عسكريين، فإن الرصاصة خارقة للدروع، ومن النوع الذي تستخدمه قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وأشار موقع خبر الفلسطيني إلى أن الرصاصة تشوهت بعد دخولها رأس شيرين أبو عاقلة وارتطامها بالخوذة التي كانت ترتديها، مبيّنةً أنّ الرصاصة كانت من عيار 5.65 ملم تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أطلقت الرصاصة من بندقية من طراز M4.



واستُشهدت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تغطيتها عملية أمنية في مخيم جنين.

(المصري اليوم)