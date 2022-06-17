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عربي-دولي

ماكرون يؤكد من كييف: قرار تقديم تنازلات لروسيا يعود لأوكرانيا

Lebanon 24
17-06-2022 | 01:30
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اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع تلفزيون (تي.إف.1) أثناء زيارته كييف، ان أوكرانيا وحدها هي من تقرر ما إذا كانت ستقبل أو لا تقبل تقديم أي تنازلات إقليمية لروسيا فيما يتعلق بإنهاء الحرب.

 

وردا على سؤال حول التنازلات التي على أوكرانيا أن تقبلها، بما في ذلك ما يخص أراضيها، قال ماكرون: "الأمر متروك لأوكرانيا كي تقرر ما تريده". وأضاف "أعتقد أن من واجبنا التمسك بقيمنا وبالقانون الدولي ومن ثم (نقف مع) أوكرانيا".

 

وزار زعماء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أمس الخميس أوكرانيا حيث جددوا الأمل في انضمامها للاتحاد الأوروبي. وسبق لكييف، التي تطالب بإرسال المزيد من الأسلحة انتقاد تلك الدول بسبب دعمها الذي اعتبرته محدودا.

 

وكان الرئيس الأوكراني قد كرر القول إن بلاده لن تقبل التنازل عن أي من أراضيها نتيجة العمليات العسكرية الروسية.

(سكاي نيوز)
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المصدر: سكاي نيوز
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