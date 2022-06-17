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إصابة العاهل المغربي بفيروس كورونا.. وهذا وضعه الصحي

Lebanon 24
17-06-2022 | 02:00
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أعلن الديوان الملكي المغربي مساء أمس الخميس إصابة الملك محمد السادس بفيروس كورونا.

 

ونقل موقع "هيسبريس" عن الطبيب الشخصي للملك الدكتور لحسن بن اليمني قوله إن الملك محمد السادس، أصيب بفيروس كورونا من دون أعراض.

 

جدير بالذكر أن العاهل المغربي الملك محمد السادس تلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في 28 كانون الثاني 2021.

 

وأشرف الملك حينها على إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد العدوى المسببة لمرض "كوفيد 19".

 

وأعلنت وزارة الصحة المغربية أمس الخميس، تسجيل 1568 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1181042 حالة.

(سكاي نيوز)

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المصدر: سكاي نيوز
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