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عربي-دولي

تصريح بريطاني: روسيا خسرت استراتيجياً ولن تسيطر أبداً على أوكرانيا!

Lebanon 24
17-06-2022 | 04:30
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يواصل الجيش الروسي، اليوم الجمعة، ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، واستكمال تحرير أراضي دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، في إطار عمليته العسكرية التي أطلقها منذ نحو 4 أشهر، فيما تستمر كييف في تلقي الدعم المادي والعتاد العسكري من القوى الغربية.

 

وفي آخر التطورات، اعتبر قائد هيئة أركان القوّات المسلّحة البريطانيّة الأميرال توني راداكين، أن روسيا "خسرت بالفعل" حربها في أوكرانيا "من الناحية الاستراتيجية" و"لن تُسيطر أبدًا" على البلاد.

 

وقال راداكين، في تصريحات نقلتها الوكالة البريطانية "بي إيه"PA ، الجمعة، إن "الرئيس بوتين استخدم 25% من قوة جيشه لتحقيق مكاسب صغيرة على الأرض".

 

وأضاف: "أي ادّعاء بأن هذا نجاح لروسيا ليس له أي معنى. روسيا تخسر. قد تحقّق بعض النجاحات التكتيكية في الأسابيع المقبلة، لكن روسيا خسرت بالفعل من الناحية الاستراتيجية".

 

وشدّد على أن "حلف شمال الأطلسي أقوى"، مشيرًا في هذا الإطار إلى سعي فنلندا والسويد للانضمام إليه. وبحسب راداكين فإن روسيا "لن تسيطر على أوكرانيا أبدًا".

 

وقال إنه بعد نحو أربعة أشهر على بدء العملية الروسية، "سيفتقر" الجيش الروسي "قريبًا إلى الرجال" وإلى "الصواريخ المتطورة".

 

تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه قوّات كييف صعوبات في دونباس (شرق أوكرانيا)، فيما تطالب أوكرانيا باستمرار "بمزيد من الأسلحة الثقيلة" من حلفائها.

 

وأعلنت لندن، الأربعاء، أنها ستُسلّم كييف في شكل "وشيك" قاذفات صواريخ متعدّدة موجّهة تُسمّى GMLRS.

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المصدر: سكاي نيوز
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