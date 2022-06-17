مع التقدم الروسي في أوكرانيا.. هل بدأت وحدة الغرب في التصدع؟

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هناك علامات متزايدة على أن الوحدة الغربية بشأن الحرب في أوكرانيا قد تبدأ في التصدع مع استمرار الصراع وحيث يواجه القادة استياءً عامًا من التضخم المتفشي وأزمة تكلفة المعيشة.وبحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، "هناك مخاوف واسعة النطاق بشأن المدة التي يمكن أن تستمر فيها الحرب، حيث يقول بعض الاستراتيجيين إنها تحمل كل السمات المميزة لحرب استنزاف حيث لا "يربح" أي طرف وأن الخسائر والأضرار التي لحقت بها، على مدى فترة طويلة وطويلة، هائلة. تبدو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا الشرقية قوية في موقفها المتمثل في أن روسيا يجب ألا تكون قادرة على النجاح أو "الفوز" في أوكرانيا من خلال اقتطاع مساحات من الأراضي لنفسها، قائلة إن ذلك قد يكون له تداعيات جيوسياسية عالمية كبيرة. كما أوضحوا أن أوكرانيا هي التي يجب أن تقرر ما إذا كانت تريد التفاوض مع روسيا بشأن اتفاق سلام ومتى تريد ذلك. من جانبها، قالت كييف إنها مستعدة لإجراء محادثات، لكن لديها خطوطًا حمراء، بشكل رئيسي، أنها ليست على استعداد للتنازل عن أي أرض لروسيا. ومع ذلك، يبدو أن هناك فصيلًا داخل أوروبا - وبالتحديد فرنسا وإيطاليا وألمانيا - يأمل في التوصل إلى اتفاق سلام عاجلاً وليس آجلاً.قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إنه سيتعين على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤوليه التفاوض مع روسيا "في مرحلة ما". دعا ماكرون ونظراؤه الألمان والإيطاليون إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب عن طريق التفاوض، وحثوا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إجراء محادثات سلام مع زيلينسكي، لكن دون جدوى".وتابعت الشبكة، "في غضون ذلك، تواصل أوكرانيا المطالبة بمزيد من الأسلحة من حلفائها الغربيين، مع اجتماع مسؤولي الناتو هذا الأسبوع في بروكسل لمناقشة حاجة كييف الملحة لمزيد من الأسلحة. يأتي ذلك في الوقت الذي تحقق فيه روسيا مكاسب في شرق أوكرانيا إلى حد كبير نتيجة لقصفها المدفعي المستمر على دونباس. تحرز القوات الروسية تقدمًا بطيئًا ولكن مطردًا في الاستيلاء على المزيد من أجزاء منطقتي لوهانسك ودونيتسك حيث توجد "جمهوريتان" انفصاليتان مواليتان لروسيا، وتعتزم موسكو، كما تقول، "تحريرها" من أوكرانيا. يواصل الغرب مساعدة أوكرانيا. قال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الأربعاء إن إدارته سترسل مليار دولار إضافي من الأسلحة إلى كييف، بالإضافة إلى 225 مليون دولار أخرى من المساعدات الإنسانية. بالنسبة إلى كييف، لا يمكن أن تصل الأسلحة بالسرعة الكافية. لكن يتم الآن طرح أسئلة حول المدة التي يمكن أن تستمر فيها المساعدة العسكرية، خاصة إذا استمر الصراع لسنوات. سُئل المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي على قناة "سي أن أن" عن المبلغ الذي يستعد بايدن لإنفاقه على أوكرانيا، بالنظر إلى أزمة التضخم والضغوط الاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة في الداخل. أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة الماضي أن مؤشر أسعار المستهلك الأميركي ارتفع بنسبة 8.6٪ في أيار عن العام الماضي، وهي أعلى زيادة منذ كانون الأول 1981، مع مستويات مرتفعة مماثلة في أوروبا (وصل المعدل إلى أعلى مستوى في 40 عامًا عند 9٪ في المملكة المتحدة في نيسان). وقال كيربي، "هذه هي الشريحة الأولى التي تم الإعلان عنها داخل الحزمة الإجمالية البالغة 40 مليار دولار. لذلك لا يزال أمامنا طريق طويل... إلى متى يمكن أن يستمر كل هذا؟ إلى متى ستستمر الحرب؟ لا أحد يستطيع أن يكون متأكدا". وأضاف: "نحن نعلم ونتوقع أن القتال في دونباس سيكون شاقًا، وأنه من المحتمل أن تمتد هذه الحرب لعدة أشهر. ويبدو أن ذلك يؤتي ثماره الآن"."وأضافت الشبكة، "عندما بدأ الغزو الروسي في 24 شباط، كانت معارضة الغرب الموحدة للحرب، والرد القوي في فرض مجموعة من العقوبات الصارمة المفروضة عليها، مدهشة. بعد أربعة أشهر من الصراع، ومع ذلك، يتعرض القادة الغربيون لضغوط متزايدة من ناخبيهم لأن تداعيات الصراع - بشكل أساسي، ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة نتيجة لاضطرابات سلسلة التوريد والعقوبات المفروضة على روسيا - أثرت بشدة على المستهلكين. قالت هيليما كروفت، رئيسة استراتيجية السلع العالمية وبحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في RBC Capital Markets، تلخيصًا للمعضلة التي تواجه المسؤولين: "ما هو السعر الذي ترغب في دفعه؟" يبدو وكأنه السؤال المركزي في الصيف، حيث يسعى القادة الغربيون إلى موازنة رغبتهم في دعم المقاومة الأوكرانية بحتميتهم الملحة لترويض التضخم ودرء فترات الركود". لاحظت كروفت في مذكرتها يوم الأربعاء أنه يبدو أن هناك بعدًا جغرافيًا لهذه الفجوة. وقالت: "يبدو أن قادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا الشرقية هم أقوى المدافعين عن مبدأ أن الأوكرانيين سيقررون ما يشكل سلامًا عادلًا وقد أعربوا عن التزامات قوية بالدفاع عن وحدة أراضي أوكرانيا". ومع ذلك، قالت، "يبدو أن المسؤولين من قارة أوروبا والعديد من الدول النامية، من ناحية أخرى، يميلون أكثر للدعوة إلى حل وسط من شأنه أن يوفر لبوتين "جسرًا ذهبيًا" للتراجع عبره". قالت كروفت إنها حضرت مؤخرًا اجتماعات ومنتديات سياسية حيث "كان هناك انقسام ملموس" بين هؤلاء المسؤولين الذين طالبوا بمزيد من المساعدة العسكرية السريعة لأوكرانيا، و"أولئك الذين يقترحون أن الوقت قد حان لأوكرانيا للنظر في تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات، مستشهدين بالتأثير المدمر لارتفاع أسعار السلع الأساسية".