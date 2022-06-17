هكذا تستفيد تركيا من الحرب في أوكرانيا.. وهكذا قد تخسر

يحوّل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأزمات إلى فرص، فهذه هي طريقته في العمل، وليست الازمة بشأن أوكرانيا سوى المثال الأحدث لهذا النهج.

وبحسب مجلة "ذا ناشونال انترست" الأميركية، "بعد الصدمة الأولية للغزو الروسي، والتي أدت إلى وضع تركيا في موقف غير مريح، يبدو أن أردوغان الآن يستمتع بالواقع الجيوسياسي الجديد. ويمثل واقع كل من الغرب وروسيا حالياً الوضع الذي يريدهما أن يكونا فيه: الأول مدين له بالفضل، والثانية أضعف من أن تقاومه. أو هكذا يعتقد. في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، عزز الدور الرئيسي لتركيا في أمن البحر الأسود وعمل أردوغان المتوازن بين موسكو وكييف بشكل كبير مكانة أنقرة في الغرب. بعد سنوات من العلاقات الفاترة والتي كان سببها مجموعة من القضايا الخلافية، بما في ذلك توغل تركيا في شمال سوريا وشراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400، الأمر الذي أدى إلى فرض عقوبات من الغرب، أصبحت العلاقات بين تركيا وحلفائها الغربيين ودية مرة أخرى. حظيت مبيعات تركيا بطائرات بدون طيار إلى أوكرانيا وقرارها إغلاق مضيق البوسفور والدردنيل أمام السفن الحربية الروسية، وممارسة حق أنقرة بموجب المادة 19 من اتفاقية مونترو لعام 1936، وإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المتجهة إلى سوريا، كلها حظيت بإشادة تركيا في العواصم الغربية. ما يعزز مكانة تركيا أكثر هو العرض الأخير الذي قدمته أنقرة للمساعدة في إزالة الألغام قبالة ساحل ميناء أوديسا الأوكراني ومرافقة السفن التي تحمل المنتجات الزراعية الأوكرانية لتجنب أزمة غذاء عالمية كبرى. أردوغان واثق من أن الغرب قد فهم أخيرًا دور تركيا الذي لا غنى عنه في الأمن الغربي. وما زاد من ثقته، هو حق الفيتو التي تتمتع به تركيا والتي قد تستخده ضد محاولة السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو، وهي خطوة ستغير المشهد الأمني في أوروبا".

وتابعت المجلة، "إن الأهمية الاستراتيجية الأكبر التي توليها تركيا للجهود الغربية لمواجهة روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا توفر لأردوغان فرصة مثالية لانتزاع التنازلات من الغرب. أحد المجالات الرئيسية لأردوغان في هذا الصدد هو المشتريات الدفاعية. أوقفت العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السويد وفنلندا، صادرات الأسلحة إلى تركيا بسبب التوغل العسكري للدولة في أواخر عام 2019 في شمال سوريا. ومع ذلك، جاءت النكسة المدمرة حقًا في وقت سابق من عام 2019 مع قرار الولايات المتحدة منع بيع طائرات حربية من طراز F-35 لتركيا بعد أن اشترت أنقرة نظام الدفاع الصاروخي الروسي الصنع S-400. طلبت تركيا منذ ذلك الحين شراء أربعين طائرة مقاتلة جديدة من طراز F-16 وثمانين مجموعة تحديث لأسطولها الحالي. ومع ذلك، فإن أعضاء الكونغرس يمارسون الضغط على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لمنع البيع. لقد أزعجت العقوبات الغربية خطط التحديث التركية ووجهت ضربة كبيرة إلى صناعتها الدفاعية".

وأضافت المجلة، "أحد المجالات الرئيسية التي خلقت العقوبات فيها مشكلة في وجه التقدم التركي هو تكنولوجيا المحركات. تركيا غير قادرة على إنتاج محركاتها الخاصة، مما يعيق قطاع الدفاع المزدهر في البلاد.

قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، تبنت تركيا عدة خيارات للتغلب على هذه التحديات. تمثلت إحدى هذه الخيارات بشراء طائرات مقاتلة روسية. كان هناك تعاون آخر مع أوكرانيا، التي نجحت في الحفاظ على إرثها من الحقبة السوفيتية في تصميم وتصنيع المحركات القادرة على تشغيل العديد من أنواع الطائرات المختلفة. ومع ذلك، جعلت الأزمة الأوكرانية تلك الخطط غير مجدية، أقله في الوقت الحالي. أدى الأداء العسكري الروسي السيئ في أوكرانيا والوصمة المرتبطة بالعلامات التجارية الروسية إلى القضاء على خيار شراء طائرات مقاتلة من موسكو. كما أدت حالة عدم اليقين بشأن الحرب إلى قلب خطط تركيا للتعاون مع أوكرانيا لتلبية احتياجاتها الدفاعية، مما أجبر أنقرة على العودة إلى الأسواق الغربية. يأمل أردوغان في استخدام مكانة تركيا المتجددة كعضو رئيسي في الناتو وحق النقض على انضمام كل من السويد وفنلندا لإجبار الدول الغربية على رفع القيود المفروضة على الصادرات الدفاعية إلى تركيا".

وبحسب المجلة، "يريد أردوغان الاستفادة من ضعف روسيا أيضًا. لطالما سعى إلى إطلاق عملية عسكرية أخرى في شمال سوريا لإنشاء منطقة آمنة يمكنها استضافة حوالي 3.6 مليون لاجئ سوري يعيشون في تركيا. ومع ذلك، فإن الاعتراضات الروسية والأمريكية وضعت خططه في مأزق. يبدو أن أردوغان يقوم بحساباته ويعتقد أن هذا هو الوقت المثالي لشن توغل جديد، خاصةً وأن روسيا منشغلة في أوكرانيا وبالنظر إلى رد الفعل القومي المتزايد ضد اللاجئين السوريين في الداخل قبل انتخابات عام 2023. إنه يريد استخدام حق النقض لتركيا ضد عضوية السويد وفنلندا في الناتو لضمان القبول الغربي. قد يحصل أردوغان على بعض الأشياء التي يريدها إذا رفعت السويد وفنلندا قيودهما على صادرات المعدات الدفاعية إلى تركيا أو إذا أعطت روسيا الضوء الأخضر لتوغل تركي آخر في شمال سوريا. لكن جهود أردوغان لتقوية سلاح واشنطن يمكن أن تأتي بنتائج عكسية حيث من المرجح أن تعزز عملية تركية أخرى في سوريا الجبهة المناهضة لأردوغان في العواصم الغربية".

وختمت المجلة، "أتاح الغزو الروسي لأوكرانيا فرصًا جديدة لتركيا، لكن لا ينبغي لأردوغان أن يرتكب خطأ فقط لأنه يعتقد أن موقفه أقوى. يمكن أن يصبح موقف تركيا الانتهازي وعرقلة محاولة السويد وفنلندا الانضمام إلى الناتو علامة فارقة أخرى في تضاؤل مكانتها كحليف في الناتو".