Advertisement

عربي-دولي

العالم أمام منعطف "بيئي" خطير.. موجات الحر تهدد البشرية

Lebanon 24
17-06-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-963017-637910691760222228.jpg
Doc-P-963017-637910691760222228.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذّر مقال نشر في صحيفة "الإندبندنت" البريطانية من مخاطر تقاعس العالم عن حلّ أزمة المناخ، مبرزاً أن ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير في دول العالم المختلفة يعتبر مؤشراً ينذر بمستقبل قاس ينتظر البشرية إن لم تتدارك الأمر.
Advertisement

ونقل الكاتب هاري كوغبورن في المقال عن فريدي أوتو كبير المحاضرين في إمبريال كوليج بمعهد غرانثام المتخصص في علوم المناخ، قوله إن موجات الحر المستمرة أثبتت أن قواعد اللعبة قد تغيرت فيما يتعلق بأزمة المناخ.

وبحسب فريدي، فإن الاستمرار في حرق الوقود الأحفوري ساهم بشكل واضح في اشتداد درجة الحرارة في جميع أنحاء العالم.

وتقول الصحيفة إن أوروبا بدورها تشهد ارتفاعا حاداً في درجة الحرارة، حيث تواجه أجزاء من إسبانيا موجة حر قاتلة، مع تحذيرات جدية من وصول الحرارة إلى 50 درجة.

وفي بريطانيا، لا يتوقع أن تكون الخطورة مماثلة لما قد تعيشه إسبانيا، ونقلت الصحيفة عن رئيس المركز الوطني للمعلومات المناخية البريطانية مارك مكارثي، قوله إن تسجيل 34 درجة مئوية خلال حزيران هو حدث نادر، لكنه ليس غير مسبوق في تاريخ البلاد.

لكن بوب وارد مدير السياسات والاتصالات في معهد غرانثام، صرح للإندبندنت بأن تفاقم موجات الحر يتسبب في وفيات عديدة في المملكة المتحدة كل صيف.

وتوفي نحو 1634 شخصاً في بريطانيا في صيف 2021، مقابل 2556 في صيف 2020.

وبحسب الصحيفة، فإن ارتفاع درجات الحرارة رفع قلق العلماء من التقاعس العالمي عن معاجلة أزمة المناخ الخطيرة، وفي إسبانيا مثلا امتد القلق من المؤسسات البحثية إلى الشوارع، حيث خرج آلاف العلماء في نيسان الماضي في احتجاجات مطالبين بسماع صوتهم.

وتبرز الصحيفة أن موجات الحر تؤدي إلى تفاقم تلوث الهواء، مما قد يتسبب في وفيات خاصة لمن يعانون من ظروف صحية صعبة مرتبطة بالجهاز التنفسي.
 
(الجزيرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:45 | 2022-06-17
17:00 | 2022-06-17
16:55 | 2022-06-17
16:30 | 2022-06-17
15:39 | 2022-06-17
15:30 | 2022-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website