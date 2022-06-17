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عربي-دولي

الداخلية البريطانية تصدر قرارها بشأن تسليم أسانج إلى أميركا

Lebanon 24
17-06-2022 | 07:00
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تعتزم المملكة المتحدة تسليم مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة بعد موافقة وزارة الداخلية البريطانية على طلب واشنطن.

وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن الوزيرة بريتي باتيل وافقت على على طلب الولولايات المتحدة تسليمها جوليان أسانج الذي تلاحقه واشنطن بتهمة تسريب كميات كبيرة من الوثائق السرية.
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ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية قوله إن الوزيرة بريتي باتيل "ستوقع أمر التسليم في حال عدم وجود أي دواع تمنع صدوره".

وأمام أسانج مهلة 14 يوما لاستئناف القرار. وعلى الجانب الآخر، دان موقع ويكيليكس، توقيع وزيرة الداخلية البريطانية قرار تسليم مؤسسها جوليان أسانج للولايات المتحدة معتبرا أنه "يوم مظلم لحرية الصحافة"، وأعلن أنه سيستأنف القرار.

وكتب "ويكيليس" على تويتر "وافقت وزيرة الداخلية البريطانية (بريتي باتيل) على تسليم ناشر ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة حيث قد يواجه حكما بالسجن لمدة 175 عاماً". وأضاف انه "يوم مظلم الصحافة وللديموقراطية البريطانية وسيتم استئناف القرار".

وتريد الولايات المتحدة محاكمة أسانج بتهمة نشر أكثر من 700 ألف وثيقة سرية اعتبارا من عام 2010 تتعلق بأنشطة عسكرية ودبلوماسية أميركية لا سيما في العراق وأفغانستان.

وفي حال تمت محاكمته في الولايات المتحدة فهو مهدد بعقوبة بالسجن قد تصل إلى 175 عاماً.
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