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أنشطة "تقلق" إسرائيل.. ما هي؟

Lebanon 24
17-06-2022 | 11:00
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قالت السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس إنها "قلقة" بشأن أنشطة شركتي طيران إيرانيتين في أميركا اللاتينية، وأشادت بإيقاف الأرجنتين الأسبوع الماضي لطائرة على متنها طاقم إيراني.

وطائرة الشحن من طراز بوينغ 747، التي ورد أنها تحمل قطع غيار سيارات محملة في المكسيك، محتجزة في مطار أرجنتيني منذ يوم الأربعاء الأسبوع الماضي، ومنع طاقمها المكون من 14 فنزويليا وخمسة إيرانيين من مغادرة البلاد في انتظار التحقيقات.
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كما صادرت السلطات الأرجنتينية جوازات سفر أفراد طاقم الطائرة، التي تديرها فنزويلا المملوكة للدولة خط Emtrasur، وهي شركة تابعة لشركة Conviasa، والتي تخضع لعقوبات أمريكية.

وقالت السفارة في بيان إن "إسرائيل قلقة بشكل خاص من أنشطة شركتي الطيران الإيراني ماهان إير وقشم فارس إير في أمريكا اللاتينية"، مشيرة إلى أن الشركات "متورطة في تهريب الأسلحة ونقل الأشخاص والمعدات العاملة لفيلق القدس، بموجب عقوبات من الولايات المتحدة لتورطهم في أنشطة إرهابية".
 
 
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