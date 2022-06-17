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عربي-دولي

الأمير محمد بن سلمان يزور تركيا الأسبوع المقبل

Lebanon 24
17-06-2022 | 09:30
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يزور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تركيا رسميا في 22 حزيران الجاري، بحسب أفاد مسؤول تركي كبير طلب عدم الكشف عن اسمه وكالة "فرانس برس"، الجمعة.

وأوضح المصدر أن برنامج الزيارة سيعلن بالتفصيل "خلال عطلة نهاية الأسبوع".
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كذلك، أورد المسؤول التركي أنه سيتم توقيع عدة اتفاقات خلال الزيارة.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن هناك اتفاقا بين أنقرة والرياض على زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتركيا في الفترة المقبلة لكن لم يتم تحديد موعد بعد.

وصرح جاويش أوغلو لوسائل إعلام رسمية بإن "زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا كانت ستجري بالفعل هذا الشهر، لكننا اتفقنا على أن تكون في الفترة المقبلة"، مشيراً إلى أنه يعمل على تحديد موعد مع نظيره السعودي.

وذكر أن جهود تطبيع العلاقات المتوترة مع الرياض تتحرك بسرعة، وفقا لـ"رويترز".

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