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عربي-دولي

البحرية الأوكرانية تعلن "ضرب" سفينة روسية محملة بالأسلحة

Lebanon 24
17-06-2022 | 09:00
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أعلنت البحرية الأوكرانية، الجمعة، أنها وجهت ضربة لسفينة روسية كانت تحمل أنظمة دفاع جوي إلى جزيرة في البحر الأسود.

وفي تغريدة على حسابها في "تويتر"، قالت البحرية الأوكرانية إن "السفينة فاسيلي بيخ كانت تستخدم لنقل ذخيرة وأسلحة وأفراد إلى جزيرة الثعبان (Snake Island)"، وهو أمر حيوي لحماية الممرات البحرية خارج ميناء أوديسا الرئيسي.
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ولم تذكر البحرية الأوكرانية حجم الضرر الذي لحق بالسفينة الروسية من جراء الضربة، إلا أنها اختتمت التغريدة بعبارة: "موسكفا لن تكون وحدها أبدا"، في إشارة إلى السفينة الروسية "موسكفا" التي أغرقتها البحرية الأوكرانية في نيسان الماضي.

وكانت "موسكفا" السفينة الرئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي، الذي استخدم في الاستيلاء على جزيرة الثعبان.

وجزيرة الثعبان، التي تقع على بعد حوالي 35 كيلومترا من الساحل، ظهرت بشكل مؤثر في وقت مبكر من الحرب، عندما تحدى حرس الحدود الأوكرانيون المتمركزون هناك الأوامر الروسية بالاستسلام.

وقالت البحرية الأوكرانية، الجمعة، إنه "بعد غرق السفينة الرئيسية موسكفا، بدأ الروس في تثبيت نظام صاروخي مضاد للطائرات يسمى TOR على أسطح سفنهم"، مضيفة أن هذا "لا يكفي لمنع القوات البحرية الأوكرانية من نزع سلاح المحتلين الروس"، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

ولم يصدر رد من السلطات الروسية بشأن الإعلان الأوكراني.
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