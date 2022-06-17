هجوم إلكتروني على منتدى سان بطرسبرغ.. وبوتن يؤجل كلمته

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أعلن الكرملين، الجمعة، أن هجوما إلكترونيا تسبب في تأجيل كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمام منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي.وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، إن المنتدى المهم تعرض لهجوم إلكتروني، مما أجبر بوتن على تأجيل كلمة مقررة لمدة ساعة.وتابع بيسكوف في اتصال مع الصحفيين، إن المتخصصين يعملون على حل المشكلة.