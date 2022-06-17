بوتين: الحرب الاقتصادية ضد روسيا لن تنجح

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الحرب الاقتصادية ضد روسيا لن تنجح، مؤكدا أن الاقتصاد الروسي صمد أمام العقوبات الغربية التي وصفها بـ"غير المسبوقة".وأضاف بوتين خلال مشاركته في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي، اليوم الجمعة، إن بلاده ستتوصل إلى نتائج إيجابية رغم العقوبات، مؤكدا أن الميزانية تشهد فائضا.وتابع الرئيس الروسي: "تخلصنا من موجة التضخم بعد 3 أشهر من العقوبات الغربية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى إمكانية تخفيض سعر الفائدة في البنك المركزي الروسي إلى 7%.وذكر بوتين أن المنظومة الاقتصادية تتعرض لضربات، فيما سلاسل الغذاء تتدهور، لافتا إلى أن الغرب بدأ في طباعة الأموال للتغلب على الأزمات الاقتصادية.