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عربي-دولي

"روسيا ستسحق وتمسح جيش هذا البلد عن وجه الارض" إذا دخل إلى أوكرانيا... ماذا كشف محلّل عسكري؟

Lebanon 24
17-06-2022 | 09:16
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رأى المحلل العسكري الأميركي سكوت ريتر أنه لن يكون من الصعب على روسيا ترتيب تقسيم رابع للكومنولث البولندي الليتواني (التسمية القديمة لبولندا) إذا أرسلت وارسو قواتها إلى أوكرانيا.

وأشار الخبير إلى أن الجيش البولندي، "رقيق مثل كعكة الوفل"، معظم عناصره من المجندين، وبقيت الأسلحة التي يستخدمها منذ عهد الاتحاد السوفيتي، ولم يتم تحديثها.
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وقال سكوت ريتر: "سيتم سحقهم ومسحهم من على وجه الأرض. لا يجوز الانخراط في هذه اللعبة دون أن تكون بين الأيدي أوراق رابحة جادة".

وشدد الخبير على أن، روسيا وصلت إلى مستوى الكمال في مجال سلاح المدفعية، وإذا تجرأت وارسو على إرسال قوات إلى أوكرانيا، فستكون هذه بداية النهاية للدولة البولندية.
 
(روسيا اليوم)
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