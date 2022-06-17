البوسنة والهرسك: عقوبات سراييفو ضد روسيا عبثية

اعتبر ميلوراد دوديك عضو هيئة رئاسة البوسنة والهرسك العقوبات التي فرضتها سراييفو على روسيا أنها عبثية.



واعتبر أن العقوبات عبثية، حيث أن روسيا هو الضامن لاتفاقية "دايتون"، ولن يكون هناك إجماع على العقوبات ضد روسيا ولن يتم تنفيذها.

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