بعد القصف التركي لسنجار... العراق يرد

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أدانت وزارة الخارجية العراقية، قصفا تركيا استهدف مقار حكومية ومنازل في محافظة نينوى، وقالت إنها "ستتخذ الإجراءات المقررة بعد اكتمال التحقيقات اللازمة بشأن هذا الاعتداء".جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية العراقية اليوم بشأن القصف الذي طال أول أمس الأربعاء، ناحية سنوني في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.وقالت الخارجية في البيان إنها تدين "وبأشد العبارات القصف التركي الذي استهدف مقار حكومية ومنازل في ناحية سنوني".وأضافت أن "هذه المواقف تمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق، وتهديدا واضحا للآمنين من المدنيين، الذين استشهد عدد منهم وجرح آخرون جراء هذا الفعل".ووصفت الخارجية الاعتداء بأنه يعد استهدافا لأمن العراق واستقرار شعبه، ويتطلب موقفا موحدا لمواجهته، عبر الوقوف بحزم ضد أي فعل يهدف إلى إشاعة الفوضى".وختمت الوزارة بيانها بالقول: "ولكل ما تقدم ستتخذ وزارة الخارجية الإجراءات المقررة بعد اكتمال التحقيقات اللازمة بشأن هذا الاعتداء".