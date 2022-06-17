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عربي-دولي

إيطاليا.. إنقاذ 40 مهاجرًا بينهم 6 أطفال

Lebanon 24
17-06-2022 | 14:30
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أعلنت سفينة "آيتا ماري" عن إنقاذ 40 شخصا بينهم 6 نساء و6 أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 أشهر و4 سنوات، أمضوا على متن قاربهم 24 ساعة في عرض البحر.

وقالت منظمة الإنقاذ البحري الإنساني (SMH) غير الحكومية الإسبانية، التي تدير السفينة: "تمكنا من كشف موقع المهاجرين بفضل ضوء هاتف خلوي وصراخهم في الظلام"، مبينة أنهم قدموا من ليبيا، والسودان، وسوريا ومصر، وأن هناك منهم الآن 68 شخصا على متن سفينتهم.
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وذكر طاقم "آيتا ماري" أن عملية إجلاء طبي عاجل جرت لواحد من المهاجرين الـ68، التي تبحر على بعد حوالي عشرة أميال بحرية عن لامبيدوزا، تمت بواسطة زورق دورية تابع لقوات خفر الإيطالية التي نقلته إلى ساحل كبرى جرز الأرخبيل الصقلي.

وأوضح أنه بعد العلاج الأولي في العيادة الخارجية بالجزيرة، تم نقل المهاجر إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا.

وقالت مصادر أمنية إيطالية، إنه في غضون ذلك، على جزيرة لامبيدوزا التي وصل إليها 598 مهاجرا يوم الخميس خلال 14 عملية رسوّ متتالية، وصل قارب طوله 10 أمتار ليلا، يحمل على متنه 12 تونسيا، اعترضتهم قوات الشرطة المالية على بعد حوالي 10 أميال بحرية عن الجزيرة، وقد تم حجز قاربهم.
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