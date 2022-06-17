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عربي-دولي

ضحايا خلال انفجار عبوة داخل مسجد في أفغانستان

Lebanon 24
17-06-2022 | 13:30
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قتل شخص على الأقل وجرح 7 آخرون جراء انفجار داخل مسجد في ولاية قندوز شمالي أفغانستان، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

وأعلن مسؤول في حركة "طالبان" الحاكمة، أن التحقيق جار، لمعرفة ملابسات الحادث.

وأضاف الناطق باسم قائد شرطة قندز، عبيد الله عابدي، أن عبوة ناسفة كانت قد زرعت في المسجد، انفجرت عندما تجمع العشرات داخل المسجد الواقع في مديرية إمام صاحب، لأداء صلاة الجمعة.
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وكان الفرع المحلي لتنظيم "داعش"، والمعروف باسم "الدولة الإسلامية في ولاية خراسان"، زاد هجماته مؤخرا على المساجد والأقليات بأرجاء أفغانستان.

وينظر إلى التنظيم الذي ينشط في أفغانستان منذ ام 2014، على أنه أكبر تحد أمني يواجه حكام طالبان الذين سيطروا على البلاد في آب الماضي.

وشهدت العاصمة كابل هجوما مماثلا على مسجد الشهر الماضي، ما أدى لمقتل 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين.
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