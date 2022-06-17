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الشرطة الهندية تستخدم الذخيرة الحية لتفريق المحتجين أضرموا النار في عربات القطارات احتجاجًا على هذا الأمر

Lebanon 24
17-06-2022 | 15:00
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أطلقت الشرطة الهندية الذخيرة الحية لتفريق متظاهرين أضرموا النار في عربات القطارات احتجاجا على خطة لتعديل نظام التجنيد.

وسقط جريح على الأقل في سيكونديراباد (جنوب) ، بحسب وكالة فرانس برس.

وكانت السكة الحديد امتلأت بمئات الناس الذين اعترضوا حركة القطارات وأحرقوا أربعة منها على الأقل.
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واندلعت احتجاجات في عدة مدن في جميع أنحاء الهند منذ أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع الخميس على متظاهرين في ولاية بيهار الشرقية أشعلوا النار في قطارات وحاولوا اقتحام مبان حكومية احتجاجا على خطة تجنيد.

وأعلنت الحكومة الهندية هذا الأسبوع خطة تجنيد مؤقتة تهدف إلى ضم شبان إلى الجيش لمدة أربعة أعوام بدون منحهم الامتيازات التي تُعطى للعاملين الفعليين في الجيش.

وقدمت حكومة ناريندرا مودي هذه الخطة بغية تطوير عمل القوات المسلحة الهندية من خلال تجنيد الشباب، ومكافحة البطالة.
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