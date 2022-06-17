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عربي-دولي

بوتين: الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب الباردة نصبت نفسها رسولًا من السماء

Lebanon 24
17-06-2022 | 16:55
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، إن الولايات المتحدة بعد نهاية الحرب الباردة، أعلنت نفسها رسولا منزلا من السماء إلى الأرض.

وأضاف: "بانتهاء الحرب الباردة، أعلنت الولايات المتحدة نفسها طرفا منتصرا، ومنحت نفسها منزلة مبعوث إلهي هبط إلى الأرض من السماء، دون أن يكون عليه أي التزامات، ولديه الكثير من المصالح، وهي مصالح مقدسة لا يجور المساس بها".
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وتابع: "الدول الغربية قوضت الثقة في العملات العالمية بسبب سعيها وراء أطماع وأوهام جيوسياسية عفا عليها الزمن".
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