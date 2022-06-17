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عربي-دولي

بوتين: الولايات المتحدة قوة عظمى تعاني من أخطاء نخبتها

Lebanon 24
17-06-2022 | 15:03
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وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الولايات المتحدة بأنها قوة عظمى تستحق الاحترام، لكنها تعاني من أخطاء نخبتها.

وصرح بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بأن "الولايات المتحدة قوة عظمى لها مستقبل عظيم، لكن المشاكل الداخلية وأخطاء النخب ظاهرة للعيان".
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وأضاف أن "النخبة السياسية في الولايات المتحدة تنظر باستخفاف للجميع".

وقال بوتين: "لكن هذا لا يستبعد حقيقة أن الولايات المتحدة قوة عظمى، إنها دولة أصبحت رائدة على مستوى العالم، وهذا يستحق الاحترام".

وأوضح بوتين "هذا بلا شك بلد له مستقبل عظيم، ولا يساورني شك في ذلك، لكن هناك مشاكل داخلية وأخطاء النخب الحاكمة وهم بالتأكيد يشعرون بذلك"، مشيرا إلى أن هذا يحدث "على وجه التحديد لأن المشاكل الداخلية آخذة في الازدياد".

وشكك في التصريحات الأمريكية الأخيرة عن قوة اقتصاد الولايات المتحدة وقال: "إنهم ينمون في المجال الاقتصادي، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال التضخم".
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