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عربي-دولي

زيادة عدد المهاجرين التونسيين إلى إيطاليا وفقدان المئات

Lebanon 24
17-06-2022 | 15:05
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ارتفع عدد المهاجرين التونسيين غير النظاميين إلى ايطاليا بأكثر من 57 في المئة في مايو الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، وفقد نحو 399 مهاجرا، حسب منظمة حقوقية تونسية مستقلة.

جاء ذلك في معطيات جديدة تتعلق بالهجرة غير النظامية أضافها اليوم الجمعة "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، على تقرير سابق حول الاحتجاجات والعنف ومحاولات وحالات الانتحار والهجرة غير النظامية في تونس.
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أوضح المنتدى أن 947 مهاجرا تونسيا غير نظامي، وصلوا إلى السواحل الايطالية، الشهر الماضي، مقابل 601 خلال نفس الفترة من سنة 2021.

بينما فقد نحو 399 مهاجرا خاضوا الهجرة غير النظامية انطلاقا من السّواحل التونسية منذ بداية العام الجاري، وحتى الشهر الماضي.

وبلغ عدد المهاجرين التونسيين الواصلين إلى ايطاليا منذ بداية العام الجاري وحتى الشهر الماضي، 2206 مهاجرا، ويشكل ذلك الرقم ما نسبته 11 في المئة، من إجمالي الواصلين إلى إيطاليا من جنسيات أخرى.

وحسب إحصاءات المنتدى فإن 354 قاصرا وصلوا إلى سواحل إيطاليا الشهر الماضي، وهو ما عن 15 في المئة، من إجمالي الواصلين التونسيين إلى هناك.

وحسب إحصاءات المنتدى التي نشرتها وسائل إعلام تونسية فإن الحرس البحري التونسي أحبط 536 عملية اجتياز خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وبزيادة تقدر بنحو 77 في المئة عن الفترة ذاتها من عام 2021.
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