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الأمم المتحدة: نتابع ما يحيط بتسليم أسانج للولايات المتحدة

Lebanon 24
17-06-2022 | 15:06
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أعلنت الأمم المتحدة أنها تتابع عن كثب ما يحيط بتسليم مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج للولايات المتحدة.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الجمعة: "نتابع كيف ستنتهي المرافعات القضائية. ويتوقع تقديم الطعن وسنرى النتيجة".
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وأضاف حق أن الأمم المتحدة لا تعلق على الأحكام القضائية، معبرا عن أمله في أن المرافعات ستجري مع الالتزام بكافة المعايير الدولية ومراعاة حقوق الإنسان.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل قد قررت تسليم جوليان أسانج المعتقل في بريطانيا منذ عام 2019، قد وافقت على تسليمه للولايات المتحدة حيث يتهم بالتجسس بسبب نشر "ويكيليكس" لمعلومات حساسة عن العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان والعراق.

وبوسع أسانج أن يطعن في قرار تسليمه خلال أسبوعين.
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