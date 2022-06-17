Advertisement

عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يبحث استراتيجية جديدة لعلاقاته مع دول الخليج

Lebanon 24
17-06-2022 | 15:07
A-
A+
Doc-P-963148-637911005443040228.jpg
Doc-P-963148-637911005443040228.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعتزم الاتحاد الأوروبي مناقشة ورقة استراتيجية جديدة حول علاقات دوله بمجلس التعاون الخليجي، في اجتماع مقرر يوم الاثنين القادم.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد جوزیب بوریل، "يعتزم تقديم ورقة استراتيجية جديدة لعلاقة الاتحاد بمجلس التعاون الخليجي، خلال الاجتماع الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورغ يوم الاثنين".
Advertisement

وأضافت أن مسؤولا كبيرا في الاتحاد، رفض الكشف عن هويته، قال إنه "من المتوقع أن يصدر وزراء الكتلة المكونة من 27 دولة، استنتاجات بشأن الورقة الاستراتيجية بعد المناقشات".

وأضاف المسؤول أن دول مجلس التعاون الخليجي تُعد مزود طاقة مهما لأوروبا، وأنها "ستكون أيضا رائدة في مجال الطاقة المتجددة".

وأشار إلى أنه "من المقرر تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات منها الطاقة والتحول الأخضر، وتغير المناخ إضافة إلى التجارة والتنويع الاقتصادي والاستقرار الإقليمي والأمن العالمي والتحديات الإنسانية والإنمائية".

وقال إن الجانبين قد يطلقان مشاريع مشتركة خلال الأشهر المقبلة في عدد من المجالات، وشدد على أن الأمن البحري يعد قضية أساسية في هذا التعاون.

وكان الاتحاد الأوروبي تحدث في 18 من أيار الماضي عن شراكة استراتيجية جديدة مع دول مجلس التعاون الخليجي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:45 | 2022-06-17
17:00 | 2022-06-17
16:55 | 2022-06-17
16:30 | 2022-06-17
16:00 | 2022-06-17
15:39 | 2022-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website