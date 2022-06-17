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عربي-دولي

حفرة عميقة

Lebanon 24
17-06-2022 | 17:00
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تتحدث تقارير عن أن الضربة الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي، أحدثت حفرة عميقة، في رسالة معادية بأكثر من اتجاه، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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