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عربي-دولي

الفيضانات تحاصر نحو مليوني شخص في بنغلادش

Lebanon 24
17-06-2022 | 17:45
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نشرت بنغلادش الجيش لمساعدة نحو مليوني شخص حاصرتهم مياه الفيضانات بعد أن أغرقت الأمطار الموسمية الغزيرة مساحات واسعة من الأراضي للمرة الثانية خلال أسبوعين، وفق ما أفاد مسؤولون الجمعة.
وتشكل الفيضانات تهديدا منتظما للملايين في الأراضي المنخفضة في بنغلادش، لكن الخبراء يقولون إن التغير المناخي يزيد من خطورتها وعدم القدرة على التنبؤ بها.
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وغمرت المياه معظم المناطق الشمالية الشرقية ويمكن للوضع أن يتفاقم خلال نهاية الأسبوع مع توقع هطول مزيد من الأمطار.
وعلّقت السلطات اجراء الامتحانات في المدارس الثانوية في معظم أنحاء البلاد، حيث يتم استخدام مباني المدارس لايواء النازحين بسبب الفيضانات.
وقال مدير منطقة سيلهيت محمد مشرف حسين لـ"فرانس برس": "الوضع مقلق للغاية. أكثر من مليوني شخص عالقون الآن بسبب مياه الفيضانات".
وأضاف: "الناس لجأوا الى المراكب. نشرنا الجيش ونحاول إجلاءهم".
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