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مفاجأة بشأن إيراني على طائرة فنزويلية محتجزة بالأرجنتين

Lebanon 24
17-06-2022 | 20:30
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أعلن مدير جهاز الاستخبارات في باراغواي، الجمعة، أن أحد الأشخاص الذين كانت تقلّهم الطائرة المتحفّظ عليها والرابضة قرب بوينس آيرس، له صلة بـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، مناقضا بذلك رواية الحكومة الأرجنتينية.
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وقال مدير الاستخبارات في باراغواي إستيبان أكينو في تصريح لوكالة فرانس برس، إن الأمر ليس تشابه أسماء بين القبطان وعضو في فيلق القدس يحملان اسم غلام رضا قاسمي، بل هو الشخص نفسه.
والحرس الثوري الإيراني مدرج في اللائحة الأميركية للمنظمات الإرهابية.
وناقض أكينو في تصريحاته رواية وزير الأمن الأرجنتيني أنيبال فرنانديز، الذي قال هذا الأسبوع إن الطائرة لا تقل أيا من عناصر فيلق القدس.
وقال فرنانديز في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إنه لم يتم التوصل إلى "شيء غير هذا التشابه في الأسماء".
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