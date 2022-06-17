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عربي-دولي

كيف ردّت موسكو على اتهامات الغرب لها بالتهديد بالأسلحة النووية؟

Lebanon 24
17-06-2022 | 23:20
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رفضت السفارة الروسية بواشنطن الاتهامات الغربية لروسيا بأنها "تهدد بالسلاح النووي" وتشكل مخاطر على المواقع النووية في أوكرانيا.

وقالت السفارة الروسية في منشور على "تلغرام": "نعتبر غير مبررة التلميحات الغربية إلى المخاطر على المواقع النووية على الأراضي الأوكرانية والتي يزعم أنها ظهرت بنتيجة العملية العسكرية الخاصة، وكذلك الاتهامات بالتهديد بالسلاح النووي".
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وأشارت السفارة إلى أن روسيا تميل إلى التعاون البناء من أجل عقد المؤتمر العاشر لاستعراض العمل بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي، المزمع في نيويورك بين 1 و26 آب المقبل.

وأعربت عن أملها "بأن تبدي واشنطن ما يكفي من الإرادة السياسية والتفكير السليم لوضع مصلحة المعاهدة فوق الاعتبارات السياسية الضيقة".

ودعت السفارة الروسية واشنطن إلى "عدم نسيان الدور الرئيسي لمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي في ضمان الأمن والاستقرار العالمي"، مشيرة إلى أهمية "تهيئة الظروف للحوار بعيدا عن المجابهة والتسييس".
 
(روسيا اليوم)
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