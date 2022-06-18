التلفزيون الروسي يبثّ فيديو لأميركيَين مفقودَين في أوكرانيا

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بثت قناة تلفزيونية روسية عامة مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، الجمعة، لأميركيين توجها للقتال كمتطوعين مع القوات الأوكرانية وباتا في عداد المفقودين منذ أيام.وقال الرئيس الأميركي جو بايدن لصحافيين الجمعة إنه لا يعرف مكان وجود الرجلين، وهما جنديان أميركيان سابقان لم يعرف أقاربهما عنهما شيئا منذ الأسبوع الماضي. وأضاف بايدن: "يجب على الأميركيين ألا يذهبوا إلى أوكرانيا".كذلك قالت وزارة الخارجية الأميركية إن هناك معلومات عن اختفاء مواطن أميركي ثالث "خلال الأسابيع الأخيرة".ونشر الصحافي الروسي رومان كوساريف، الذي يعمل مع القناة التلفزيونية الروسية العامة "آر تي" مساء الجمعة عبر تلغرام مقطع فيديو لألكسندر درويك وهو يتحدث أمام الكاميرا.وقال درويك وهو يرتدي زيا عسكريا وبدا أنه جالس في مكتب: "أمي أريد فقط إخبارك بأنني على قيد الحياة وآمل أن أعود إلى المنزل بأسرع ما يمكنني".كما بثت "آر تي" عبر حسابها الرسمي في تلغرام مقطع فيديو لأندي هوين يوضح فيه أنه هو وألكساندر درويك منخرطان "في قتال مع القوات الروسية" بالقرب من خاركيف (شرق أوكرانيا).وأضاف هوين: "سيطرت القوات الروسية على مواقعنا. اضطررنا إلى التراجع". وقال إنهما استسلما للقوات الروسية بعد الاختباء لساعات عدة.كما تم تصوير الرجلين في مقاطع فيديو أخرى بثتها قناة "آر تي" قالا فيها إنهما "ضد الحرب". ولم تتضح حتى الآن الظروف التي تحدث فيها الجنديان السابقان أو الجهة التي تحتجزهما.وبحسب وزارة الخارجية الأميركية فُقد أثر ثلاثة أميركيين يعتقد أنهم من ضمن مجموعة غالبيتهم من المحاربين القدامى الذين انضموا إلى متطوعين أجانب آخرين للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية.وقد أشير إلى أن الأميركي الثالث ضابط سابق في مشاة البحرية الأميركية خبرته تتخطى عشرين عاما. ووردت آخر معلومات بشأنه في نهاية أبريل، وفق ما صرّحت زوجته لشبكة "سي.ان.ان" الاخبارية الأميركية.