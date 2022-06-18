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عربي-دولي

أميركا تُمهّد الطريق لتطعيم الأطفال دون سنّ الخامسة ضدّ "كورونا"

Lebanon 24
18-06-2022 | 01:00
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وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، الجمعة، على لقاحين مضادين لكوفيد-19 للأطفال تحت سن الخامسة، مما يمهد الطريق أمام تطعيم ملايين من الأطفال صغار السن في الولايات المتحدة فور موافقة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها على ذلك.
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وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية قد أجازت، الجمعة لقاح فايزر- بيونتيك المضاد لكوفيد-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وأربع سنوات ولقاح موديرنا للأطفال من سن ستة أشهر حتى 17 عاما.

وأجيز لقاح فايزر بالفعل للأطفال فوق سن الخامسة.

وقال مسؤولو البيت الأبيض إنه قد يتم طرح اللقاحات على الفئات العمرية أقل من خمس سنوات في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
 
 
(سكاي نيوز)
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