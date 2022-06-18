غارات إسرائيليّة على قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ نحو عسقلان

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أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، عن شن غارات داخل قطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخ الليلة الماضية نحو منطقة عسقلان.وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائلي، أفيخاي أدرعي: "يشن جيش الدفاع غارات داخل قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ الليلة الماضية نحو منطقة أشكلون (عسقلان)".وأضاف أدرعي: "يذكر أنه تم اعتراض الصاروخ من قبل القبة الحديدية.. يتبع لاحقا".