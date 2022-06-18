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عربي-دولي

بومبيو يكشف تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال سليماني... ماذا قال؟

Lebanon 24
18-06-2022 | 03:00
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كشف وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو في حديث لقناة "العربية" عن تفاصيل جديدة حول اتخاذ قرار اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وقال بومبيو إن الإدارة الأميركية سمعت تحذيرات مفادها أنه إذا قتلت الجنرال قاسم سليماني فإن ذلك سيؤدي إلى حرب، وهي التحذيرات نفسها التي سمعتها الإدارة الأمريكية حين قررت الانسحاب من الاتفاق النووي وأيضا حين نقلت سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
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وأكد بومبيو أن أميركا قامت بقتل قاسم سليماني لأنها على أهبة الاستعداد لحماية الشعب الأمريكي، ولأن سليماني كان منخرطا في مخطط لقتل 500 أمريكي، وقد تمكنت الإدارة الأمريكية من إحباط هذا المخطط.

وأردف بومبيو أن أميركا عملت على حماية أصولها في العراق ومواطنيها في سوريا وفي كافة أرجاء العام منذ فترة طويلة جدا.

ولفت إلى أن أميركا كانت تراقب تحركات فيلق القدس وتعمل على مشروع قتل سليماني بشكل مستمر حتى تسنت لها الفرصة لإيقاف ما كان هجوما وشيكا على الموارد والأصول والمواطنين، فأصدر الرئيس الأمريكي القرار بالقضاء عليه.
 
(روسيا اليوم)
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