أوكرانيا على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.. ماذا عن حصولها على الأسلحة من الغرب؟

تعهد زعماء أوروبيون يوم الخميس بدعم وضع أوكرانيا على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنهم لم يعدوا الدولة بأسلحة ثقيلة إضافية على النطاق الذي تقول إنها بحاجة إليه لصد أي تقدم دموي روسي في الشرق.

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وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "اتفق قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا، الذين اجتمعوا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، على دعم جهود زيلينسكي لاتخاذ الخطوة الأولى نحو العضوية في الكتلة، وهي خطوة لإعادة تعريف أوكرانيا كجزء لا يتجزأ من أوروبا بدلاً من كونها دولة عازلة على حافتها الشرقية. قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه جاء وزملائه القادة "برسالة واضحة: أوكرانيا تنتمي إلى الأسرة الأوروبية". بذل القادة الزائرون جهدًا لمواجهة الاقتراحات القائلة بأنهم - ولا سيما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سيفضلون إنهاءً سريعًا تفاوضيًا للحرب، حتى لو كان ذلك يكافئ العدوان الروسي بمكاسب إقليمية. قال ماكرون: "ما أقوله اليوم هو أن أوكرانيا يجب أن تربح هذه الحرب". وأثارت الزيارة ردود فعلٍ متباينة في أوكرانيا، حيث اقتربت الدولة من هدفها الذي طال انتظاره والمتمثل في انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تحصل على تعهدات كبيرة بالحصول على مزيد من الأسلحة بعيدة المدى للتغلب على ميزة المدفعية الروسية الواسعة في السهول المفتوحة لمنطقة دونباس الشرقية. وقال زيلينسكي: "نتوقع إمدادات جديدة، خاصة الأسلحة الثقيلة والمدفعية الصاروخية الحديثة وأنظمة الدفاع الصاروخي". وأضاف: "كل دفعة من الإمدادات تنقذ حياة الناس. وكل يوم من التأخيرات أو القرارات المؤجلة يمثل فرصة للجيش الروسي لقتل الأوكرانيين"."

وتابعت الصحيفة، "قال ماكرون إن فرنسا ستسلم ستة مدافع هاوتزر محمولة على شاحنات من طراز "سيزر" في الأسابيع المقبلة، بالإضافة إلى 12 مدفعًا تم تسليمها بالفعل. أعطت الولايات المتحدة أوكرانيا 108 مدافع هاوتزر بعيدة المدى ووعدت هذا الأسبوع بعدة مدافع أخرى. لكن عمليات التسليم والالتزامات تمثل جزءاً بسيطاً من الـ 1000 مدفع هاوتزر والتي قال مستشار زيلينسكي إنها ضرورية لتحقيق التكافؤ في ساحة المعركة في شرق أوكرانيا. كما وأن الالتزامات الغربية لأنظمة المدفعية الصاروخية والدبابات والعتاد الأخرى لا تلبي الطلبات الأوكرانية. طغت على زيارة كييف أسئلة حول ما إذا كان القادة الأوروبيون سيضغطون على زيلينسكي لمتابعة اتفاق سلام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تتزايد المخاوف في العواصم الأوروبية بشأن تكاليف حرب طويلة الأمد وخطر مشاركة أوروبية أوسع. وبدا أن الكرملين وجه تحذيرًا اقتصاديًا لقادة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، حيث قطعت شركة غازبروم، شركة الغاز الروسية التي تسيطر عليها الدولة، التدفق إلى أهم خط أنابيب للغاز الطبيعي في أوروبا لليوم الثاني على التوالي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز بشكل أكبر. وقال زيلينسكي إن الزعماء أثاروا بشكل خاص احتمال إجراء مفاوضات مع موسكو. لكنه قال إن المحادثات لن تنهي الحرب في هذه المرحلة. وقال: "تطرقنا إلى موضوع الجهود الدبلوماسية للدول المختلفة لتحقيق السلام. يرى الجميع أن العقبة الوحيدة أمام كل هذه الجهود هي عدم استعداد الاتحاد الروسي لاتخاذ إجراءات حقيقية، وإجراء مفاوضات حقيقية". قال أوليكسي هونشارنكو، عضو البرلمان الأوكراني، في مقابلة إنه لا ينظر إلى الوعد بعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي كجزء من صفقة كانت أوروبا تعرضها مقابل تحرك حكومة زيلينسكي نحو محادثات وقف إطلاق النار. لكن الشعور بخيبة الأمل كان ملموسا بين بعض المسؤولين الأوكرانيين".

وأضافت الصحيفة، "كتب فيكتور أندروسيف، مستشار وزير الداخلية الأوكراني، على وسائل التواصل الاجتماعي أن "ماكرون وشولز ودراغي يقدمون لنا ترشيحًا للاتحاد الأوروبي ويطلبون العودة إلى عملية التفاوض مع بوتين". وأصر القادة الأوروبيون على أنهم لم يضغطوا على زيلينسكي لقبول اتفاق سلام مع موسكو، متمسكين بموقف إدارة بايدن بأن الأمر متروك لأوكرانيا لتقرر بنفسها متى وكيف تتفاوض. قال ماكرون لزيلينسكي: "نحن إلى جانبك وسنظل على المدى الطويل للدفاع عن سيادتك وسلامة أراضيك وحريتك. هذا هو هدفنا وليس لدينا غيره وسوف نحققه". وردا على سؤال للصحفيين حول تعليقه الأخير بأن أوكرانيا وحلفاءها يجب "عدم إذلال روسيا" لتحسين فرص الدبلوماسية، قال ماكرون إن كلماته أسيء تفسيرها. مع بدء الزيارة، بدا أن مسؤولًا دبلوماسيًا فرنسيًا يؤيد التعريف الأوسع للنصر الذي استشهد به المسؤولون الأوكرانيون، داعيًا روسيا إلى التخلي عن جميع الأراضي التي استولت عليها من أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في عام 2014. انضم شولز إلى ماكرون في دحض الشكوك بأن أوروبا كانت تدفع أوكرانيا إلى طاولة المفاوضات. كما سافر القادة الأوروبيون، بمن فيهم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، إلى إيربين، إحدى ضواحي كييف حيث يفحص المحققون تقارير عن الفظائع الروسية. ورفضت روسيا الزيارة ووصفتها بأنها رمزية فارغة. انتقد ديمتري ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن التابع لبوتين، يوم الخميس الزعماء الفرنسيين والألمان والإيطاليين ووصفهم بأنهم "خبراء أوروبيون في الضفادع والكبد والمعكرونة"."

وبحسب الصحيفة، "أصبحت نداءات أوكرانيا للحصول على أسلحة ثقيلة ملحة بشكل متزايد حيث تهدد روسيا بالسيطرة على دونباس. في مدينتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك، حيث اندلعت بعض أكثر المعارك دموية في الأسابيع الأخيرة، دمرت جميع الجسور بين المدينتين، مما ترك آلاف المدنيين محاصرين إلى حد كبير. في بروكسل، أنهى وزراء دفاع الناتو اجتماعاً استمر يومين يوم الخميس من خلال دراسة سبل ردع المزيد من العدوان الروسي ومن خلال مناقشة "مفهوم استراتيجي" جديد، وهو الأول منذ 12 عامًا، والذي يعتبر أن روسيا والصين تشكلان تهديدات محتملة. قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن الحلف سيخلق المزيد من مخزونات معدات القتال الحربي على جانبه الشرقي، وسيضع المزيد من القوات في حالة استعداد عالية وسيجري استثمارات جديدة في الدفاع الجوي والبحري والسيبراني. قال ستولتنبرغ إن كل هذه الاستعدادات ستتطلب من الدول الأعضاء إنفاق المزيد على جيوشها وعلى الناتو نفسه. وقد صوّر الكرملين الناتو على أنه عدو متخف وراء كييف في الحرب، وأصر على أن أوكرانيا يجب ألا تنضم أبدًا إلى الحلف، ودعا الأعضاء السابقين الآخرين في الكتلة السوفيتية إلى التخلي عن عضويتها. كانت موسكو أقل حدة في معارضة عضوية الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، على الرغم من أنها فضلت منذ فترة طويلة أن تعتمد أوكرانيا اقتصاديًا على روسيا. حظي دعم فرنسا وألمانيا وإيطاليا لعضوية الاتحاد الأوروبي باحتفاء واسع باعتباره تقدمًا لأوكرانيا. وقال هونشارنكو إنه سيساعد في حشد أوكرانيا من خلال الإشارة إلى مستقبل ما بعد الحرب داخل الكتلة وإنهاء تصور أوكرانيا باعتبارها منطقة عازلة أمنية بين أوروبا وروسيا. وقال: "إنه سلاح نفسي لإثبات أن لأوكرانيا مستقبل. الأوكرانيون هم الوحيدون في القارة الذين يموتون من أجل القيم الأوروبية. أوروبا ستخون نفسها إذا لم تتخذ هذا القرار.