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عربي-دولي

وفاة أمير سعودي... من هو؟

Lebanon 24
18-06-2022 | 04:00
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نعى الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود.

وفي بيان له، قال الديوان الملكي السعودي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو، الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود ، وسيصلى عليه هذا اليوم السبت، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة".
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وأضاف البيان "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
 
(واس - روسيا اليوم)
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