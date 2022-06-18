Advertisement

عربي-دولي

قوات لوغانسك تفاوض المسلحين الأوكرانيين والمحاصرين في مصنع "أزوت" للاستسلام

Lebanon 24
18-06-2022 | 04:30
A-
A+
Doc-P-963281-637911466583560349.jpg
Doc-P-963281-637911466583560349.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تواصل قوات لوغانسك الشعبية المفاوضات مع المسلحين الأوكرانيين المختبئين والمحاصرين في مصنع "أزوت" في سيفرودينيتسك في لوغانسك، للاستسلام.
 
وقال المسؤول في لوغانسك، فيكتور دوبينا: "المفاوضات بشأن استسلام محتمل جارية لكن دون جدوى حتى الآن".
Advertisement
 
في اليوم السابق، قال المسؤول العسكري من قوات لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، إن بعض العسكريين الأوكرانيين "اتخذوا القرار الصحيح وبدأوا في الاستسلام".

ويوم الأربعاء الماضي أفشل الجانب الأوكراني إقامة ممر إنساني لخروج المدنيين من المصنع عبر استهدافه بالقذائف ونيران المدفعية ما أدى إلى إيقاف الممر الإنساني وعملية إجلاء المدنيين عبره.
 
(نوفوستي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2022-06-18
16:30 | 2022-06-18
15:30 | 2022-06-18
15:00 | 2022-06-18
14:30 | 2022-06-18
14:00 | 2022-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website