واشنطن تستعدّ لصراع طويل الأمد في أوكرانيا... كيف ستحرم روسيا من الانتصار؟

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ذكرت "روسيا اليوم"، أنّ صحيفة "واشنطن بوست" قالت إنّ أميركا وحلفاءها يستعدون لصراع طويل الأمد في أوكرانيا في وقت تحاول فيه الإدارة الأميركية حرمان روسيا من الانتصار بزيادة المساعدات العسكرية إلى كييف.ونقلت الصحيفة، عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية لم تذكر اسمه، أن المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "ناقشوا احتمال نشوب صراع طويل الأمد مع تداعيات عالمية حتى قبل شباط".وقال المسؤول إن إدارة بايدن تأمل في أن الأسلحة الجديدة، بالإضافة إلى موجات العقوبات المتتالية والعزلة الدبلوماسية لروسيا، ستحدث فرقا في التوصل إلى نتيجة تفاوضية نهائية للحرب، مما قد يقلل من استعداد روسيا لمواصلة القتال.ولفتت الصحيفة إلى أن إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع عن تقديم مليار دولار إضافي كمساعدات أمنية لأوكرانيا، وهي أكبر شريحة من المساعدات الأميركية حتى الآن، كان بمثابة أحدث دليل على تصميم واشنطن على ضمان بقاء أوكرانيا على قيد الحياة في معركة عقابية لمنطقة دونباس الشرقية.وكشفت دول أوروبية بما في ذلك ألمانيا وسلوفاكيا، عن شحناتها الخاصة من الأسلحة المتطورة، بما في ذلك طائرات الهليكوبتر وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق.ولفتت الصخيفة إلى أن قرار تزويد أوكرانيا بأسلحة متطورة مثل الصواريخ المضادة للسفن والمدفعية المتنقلة بعيدة المدى، القادرة على تدمير أصول عسكرية كبيرة أو ضرب عمق روسيا، يعكس استعدادا متزايدا في العواصم الغربية للمخاطرة بالتصعيد غير المقصود مع روسيا.من جهته قال إيفو دالدر، السفير الأميركي السابق لدى الناتو والذي يرأس الآن مجلس شيكاغو للشؤون العالمية، إن المأزق في ساحة المعركة يترك الولايات المتحدة أمام خيار صارم: إما الاستمرار في مساعدة أوكرانيا في الحفاظ على الوضع الراهن الدموي المحتمل، مع العواقب العالمية المدمرة، أو وقف الدعم والسماح لموسكو بالانتصار.وسلطت الصحيفة الضوء على تداعيات الحرب، فقد أدت الحرب، إلى إغراق الاقتصاد العالمي، الذي يتوقع الآن أن يعاني سنوات من النمو المنخفض، في أزمة متجددة. كما أدى إلى تفاقم حالة الطوارئ الغذائية العالمية حيث أدى القتال إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وشل صادرات الحبوب الأوكرانية التي تطعم عادة مئات الملايين من الناس سنويا، مما دفع حوالي 44 مليون شخص إلى الاقتراب من المجاعة، وفقا لبرنامج الغذاء العالمي.