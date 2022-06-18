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عربي-دولي
قدّم 13 مليون دولار للفوز بغداء مع رجل أعمال أميركي.. أين ستذهب الاموال؟
Lebanon 24
18-06-2022
|
05:00
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عرض شخص أكثر من 13.1 مليون دولار في مزاد أقيم عبر الإنترنت من أجل الفوز بغداء أخير خاص مع رجل الأعمال الأميركي الملياردير وارين بافيت لمصلحة جمعية خيرية تساعد الفقراء والمشردين والأشخاص الذين يعانون إساءة استخدام العقاقير.
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فيما ستذهب عائدات المزاد إلى "جلايد"، وهي جمعية غير ربحية بمدينة سان فرانسيسكو تقدم وجبات ومأوى وفحوصاً للكشف عن الإيدز والتهاب الكبد الوبائي، كما تقدم تدريباً لشغل الوظائف وبرامج للأطفال.
قبل ذلك ساعد وارين بافيت، رئيس شركة بيركشاير هاثاواي ورئيسها التنفيذي، "جلايد" على جمع 34.1 مليون دولار من خلال مزادات لتناول الغداء معه.
يذكر أن المزادات قد بدأت في عام 2000، ولم يكن هناك مزاد في أي من عامي 2020 و2021، بسبب جائحة فيروس كورونا.
من جانبه تعهد بافيت أيضاً بالتبرع بكل ثروته تقريباً. وطبقاً لمجلة فوربس قُدّرت ثروته، الجمعة، بنحو 93.4 مليار دولار، أي إنه سابع أغنى أغنياء العالم.
(عربي بوست)
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