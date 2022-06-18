مقتل 34 شخصاً وتشريد الملايين في فيضانات بالهند وبنغلاديش

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لقي ما لا يقل عن 34 شخصًا حتفهم، بعدما اجتاحت الفيضانات شمال شرقي الهند وبنغلاديش، ما أدى إلى غرق ملايين المنازل.وأكدت شرطة بنغلادش السبت، أنّ الأمطار الموسمية التي اجتاحت البلاد أدت إلى مقتل 25 شخصًا على الأقل، في حين عزلت الفيضانات أكثر من أربعة ملايين شخص.وأدت الصواعق التي رافقت هطول الأمطار إلى مقتل 21 شخصا منذ الجمعة، بينما لقي أربعة آخرون حتفهم في انزلاقات أرضية، وفق المصدر نفسه.وفي ولاية آسام الهندية، لقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم، جراء الفيضانات، بينما رأى مليونا شخص منازلهم غارقة في مياه الفيضانات، حسبما أفادت وكالة إدارة الكوارث الحكومية.وطلب كلا البلدين من الجيش المساعدة في مواجهة الفيضانات الشديدة، والتي يمكن أن تتفاقم بسبب توقع استمرار هطول الأمطار خلال عطلة نهاية الأسبوع.وفاض نهر براهمابوتر، أحد أكبر الأنهار في آسيا، وأغرق 3 آلاف قرية وأراض زراعية في 28 مقاطعة من أصل 33 مقاطعة في ولاية آسام.وقال سانجاي أونيل، المسؤول في محطة الأرصاد الجوية في غوهاتي، عاصمة ولاية آسام "نتوقع هطول أمطار معتدلة إلى غزيرة في عدة أجزاء من ولاية آسام حتى الأحد".وتم إلغاء العديد من خدمات القطارات في الهند وسط هطول أمطار متواصلة خلال الأيام الخمسة الماضية.وفي بلدة هافلونغ بجنوب ولاية آسام، كانت محطة السكة الحديد مغمورة بالمياه ورواسب الوحل والطمي.وطُلب من الجيش الهندي مساعدة وكالات الاستجابة للكوارث الأخرى في إنقاذ الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل وتوفير الغذاء والضروريات لأولئك الذين غمرت مياه الفيضانات منازلهم.وقال مسؤول بالجيش: "نستخدم الزوارق السريعة والطوافات القابلة للنفخ لإنقاذ المتضررين من الفيضانات".