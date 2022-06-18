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عربي-دولي

أفغانستان.. انفجار يستهدف معبداً للسيخ في كابل

Lebanon 24
18-06-2022 | 07:00
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سمع دوي انفجارات أعقبها إطلاق نار صباح السبت بالقرب من معبد للسيخ في العاصمة الأفغانية، كابل، كما أكد شهود لوكالة "فرانس برس". 

وقال غورنام سينغ أحد زعماء طائفة السيخ في كابول لـ"فرانس برس": "سمعتُ إطلاق نار وانفجارات مصدرها" معبد السيخ.
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وأضاف سينغ في تصريحات لوكالة "رويترز": "كان هناك حوالي 30 شخصًا داخل المعبد. لا نعرف كم منهم على قيد الحياة أو كم عدد القتلى. طالبان لا تسمح لنا بالدخول، ولا نعرف ماذا نفعل". 

ولم يؤكد مسؤولو طالبان الانفجار ولم يتضح على الفور من يقف وراء الانفجار. مع هذا، فقد بثت الإذاعة المحلية تولو لقطات تظهر أعمدة دخان كثيفة تتصاعد من المنطقة.

ويقول حكام طالبان في أفغانستان إنهم أمّنوا البلد منذ توليهم السلطة في أغسطس، لكن مسؤولين دوليين ومحللين يقولون إن هناك خطر عودة ظهور الجماعات المسلحة. 

ووقعت هجمات متعددة في الأشهر الأخيرة، أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليتها عن بعضها.

والسيخ هم أقلية دينية صغيرة في أفغانستان، وكانوا يتألفون من حوالي 300 من أفراد الأسرة قبل سقوط البلاد في أيدي طالبان.

وقد غادر الكثيرون البلاد في أعقاب الاستيلاء، وفقًا لأفراد المجتمع ووسائل الإعلام.

ولطالما كان مجتمع السيخ، مثل الأقليات الدينية الأخرى، هدفًا مستمرًا للعنف في أفغانستان. وأسفر هجوم لداعش في معبد آخر في كابل في عام 2020 عن مقتل 25 شخصًا.
 
 
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