سوريا.. الكهرباء تعودُ بشكل تدريجي للمحافظات بعد انقطاع عام

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أعلن مركز التنسيق الرئيسي في وزارة الكهرباء السورية عن بدء عودة التيار الكهربائي بشكل تدريجي للمحافظات السورية.وأوضح المركز أن التيار الكهربائي بدأ بالعودة تدريجياً للمحافظات السورية بعد إعادة إقلاع محطات توليد كهرباء جندر والزارة وتشرين والتيم، وذلك بعد انقطاع عام دام لعدة ساعات منذ مساء أمس.وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الكهرباء السورية أن عطلاً حصل في محطة تحويل الزارة على محولة الشدة، وأدى إلى خروج محطة توليد الزارة بالكامل عن الخدمة.وأفادت بأن ذلك نتج عنه خروج كافة المحطات الأمر الذي أدى إلى انقطاع عام.وأكدت أن ورشات الكهرباء توجهت فوراً لإصلاح العطل وستتم إعادة التيار الكهربائي تباعاً.