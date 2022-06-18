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إقتصاد

ضمنها عربية.. قائمة بـ10 دول تمتلك أكبر احتياطي نفطي بالعالم

Lebanon 24
18-06-2022 | 10:00
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يواجه إنتاج النفط في ليبيا أزمة بسبب تعطيل الحقول والموانئ، ممّا تسبب في تعطيل إنتاج نحو 1.1 مليون برميل يومياً، بينما تمتلك البلاد 48 مليار برميل احتياطي نفطي، تأتي به في المركز العاشر بين أكبر الدول التي تمتلك احتياطيات نفطية، وهي القائمة التي تتصدّرها فنزويلا وتليها السعودية في المركز الثاني.
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وفي ما يلي، قائمة بأول 10 دول تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم:
1- فنزويلا
الاحتياطي (مليار برميل): 304 
2- السعودية
الاحتياطي (مليار برميل): 262
3- إيران
الاحتياطي (مليار برميل): 209
4- كندا 
الاحتياطي (مليار برميل): 168
5- العراق
الاحتياطي (مليار برميل): 145
6- الإمارات
الاحتياطي (مليار برميل): 107
7- الكويت
الاحتياطي (مليار برميل): 102
8- روسيا
الاحتياطي (مليار برميل): 80
9- أميركا
الاحتياطي (مليار برميل): 61
10- ليبيا
الاحتياطي (مليار برميل): 48

(الشرق للأخبار)

 
 
 

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