Advertisement

عربي-دولي

في تصريح جديد.. جونسون يدافع عن شرعية "خطة رواندا"

Lebanon 24
18-06-2022 | 09:00
A-
A+
Doc-P-963334-637911596547544953.jpg
Doc-P-963334-637911596547544953.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، إنه واثق من شرعية خطة حكومته لإرسال بعض طالبي اللجوء إلى رواندا بعد أن منعت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أول رحلة جوية في آخر دقيقة.

وأصدرت المحكمة أمرا، الثلاثاء، بوقف الترحيل المقرر لحفنة من المهاجرين كانوا على متن الطائرة وهو ما وصفه جونسون بأنه "عقبة غريبة في اللحظة الأخيرة".
Advertisement

وقال جونسون للصحفيين: "كل محاكم هذا البلد رأت عدم وجود عقبة ولم تحكم أي محكمة في هذا البلد بعدم دستورية هذه السياسة وهو أمر مشجع للغاية".

وتابع: "نحن على ثقة جدا من شرعية ودستورية ما نقوم به وسنواصل هذه السياسة".

وانتقد معارضون ومؤسسات خيرية وزعماء دينيون خطة الحكومة البريطانية لإرسال بعض المهاجرين إلى تلك الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بوصفها غير إنسانية.

واضطرت الحكومة للتصدي لسلسلة من الطعون القانونية في محاكم لندن بهدف منعها من المضي قدما.

وتقول بريطانيا إن الاتفاق المبرم مع رواندا والذي تبلغ تكلفته 120 مليون جنيه إسترليني (147 مليون دولار) سيوقف تدفق الرحلات الخطرة عبر القنال الإنجليزي ويقوض نشاط شبكات تهريب البشر.
 
(سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2022-06-18
16:30 | 2022-06-18
15:30 | 2022-06-18
15:00 | 2022-06-18
14:30 | 2022-06-18
14:00 | 2022-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website