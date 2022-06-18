طائرة مساعدات إماراتية للاجئين الأوكرانيين في بولندا

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أرسلت الإمارات السبت، طائرة تحمل على متنها 27 طناً من الإمدادات الغذائية والطبية لدعم اللاجئين الأوكرانيين في جمهورية بولندا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".وأكد السفير الإماراتي بأوكرانيا، سالم أحمد الكعبي، حرص بلاده على المشاركة في تقديم الإغاثة الإنسانية والدعم والمساندة اللازمة للاجئين الأوكرانيين، انطلاقا من النهج والتضامن الإنساني.وقال الكعبي إن هذه المساعدات تأتي "في إطار نهج دولة الإمارات حكومة وشعباً بمساندة كافة شعوب العالم، والوقوف إلى جانبها في تخطي أزماتها الإنسانية، والتخفيف من حدة معاناتها".وبحسب الوكالة، فإن أبوظبي أرسلت منذ حدوث الأزمة الأوكرانية 6 طائرات إلى بولندا ومولدوفا، تحمل على متنها 156 طنا من المساعدات الغذائية والطبية وسيارات الإسعاف، وذلك ضمن إعلانها عن تبرع بقيمة 18.3 مليون درهم (5 ملايين دولار) استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئي أوكرانيا.كما قامت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي وبالتعاون مع المنظمات الدولية في المدينة بإرسال 124 طنا تشمل إمدادات إغاثية ومعدات الإيواء.