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عربي-دولي

بارزاني: الأزمة السياسية في العراق عميقة ونعمل على حلها

Lebanon 24
18-06-2022 | 11:30
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أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، مسعود بارزاني، اليوم السبت، أن الأزمة السياسية في البلاد "عميقة" وأشار إلى العمل على حلها.

وقال خلال مراسم الإعلان عن مجموعة (حركة بارزان) التي تقع في ستة مجلدات وتحتوي على 2300 وثيقة تاريخية: "جرت في العراق انتخابات برلمانية في تشرين الأول الماضي لكنهم لم يسمحوا أن تمضي الأمور كما تقتضي النتائج".
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وأضاف، أن "العراق يشهد أزمة سياسية عميقة، لكننا نعمل على حلها".

وتابع: "إذا كانت بغداد جادة ولديها إرادة لحل الأزمات، فالدستور هو الحكم لحل المشاكل، لكن لا يمكن القبول بالتفسير الانتقائي للدستور".
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