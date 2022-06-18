Advertisement

عربي-دولي

جونسون: العالم بدأ يتململ من موضوع أوكرانيا

Lebanon 24
18-06-2022 | 13:30
A-
A+
Doc-P-963344-637911625571455174.jpg
Doc-P-963344-637911625571455174.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن العالم سئم من موضوع أوكرانيا، منوها بأنه بدأ يظهر التعب والتململ من موضوع أوكرانيا في جميع أنحاء العالم.

وأضاف جونسون على قناة سكاي نيوز: "من المهم للغاية القيام برحلات إلى أوكرانيا، لا سيما في هذا الوقت الصعب. نحن قلقون من أن التعب القليل من أوكرانيا بدأ يظهر في جميع أنحاء العالم".
Advertisement

وزار رئيس الوزراء البريطاني كييف يوم الجمعة للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2022-06-18
16:30 | 2022-06-18
15:30 | 2022-06-18
15:00 | 2022-06-18
14:30 | 2022-06-18
14:00 | 2022-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website