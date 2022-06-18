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عربي-دولي

تحطم مقاتلة إيرانية بعد تعطل محركها

Lebanon 24
18-06-2022 | 14:30
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تحطمت طائرة مقاتلة إيرانية بالقرب من مدينة أصفهان وسط البلاد اليوم، السبت، بعد تعطل محركها، لكن الطيارين تمكنا من القفز منها، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وذكرت الوكالة أن الطيارين نقلا إلى مستشفى محلي. وقالت إن عطلا فنيا في محرك الطائرة "غرومان إف- 14 توم كات" أدى إلى تحطمها.
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وأظهر مقطع مصور لإيرنا أعمدة من الدخان تتصاعد من حطام الطائرة في منطقة صحراوية.

وتمتلك القوات الجوية الإيرانية مجموعة متنوعة من الطائرات العسكرية الأميركية الصنع التي تم شراؤها قبل الثورة الإسلامية عام 1979 وطائرة "إف- 14 توم كات" أميركية الصنع.

كما أن لديها طائرات ميغ وسوخوي روسية الصنع. 

وقد جعلت العقوبات الغربية لعشرات السنين من الصعب على إيران الحصول على قطع غيار وصيانة الطائرات القديمة.

وإيران لديها تاريخ من حوادث مماثلة بين أسطولها المتداعي. ففي مايو، تحطمت طائرة مقاتلة في وسط الصحراء الإيرانية، مما أسفر عن مقتل الطيارين. وفي شباط، سقطت طائرة مقاتلة في ملعب لكرة القدم في مدينة تبريز شمال غربي البلاد، مما أسفر عن مقتل طيارين اثنين ومدني.
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