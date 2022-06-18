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انفجار في مخزن للذخيرة الحية تابع للجيش الموريتاني

Lebanon 24
18-06-2022 | 16:55
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أفاد الجيش الموريتاني، أمس الجمعة، بوقوع انفجار في مخزن للذخيرة الحية تابع له في مدينة بوغي بولاية لبراكنة.

وفي بيان له، أوضح الجيش الموريتاني أن "الانفجار وقع في مخزن للذخيرة تابع للكتيبة 71 في مقاطعة بوكي، بالمنطقة العسكرية السابعة".
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وأكد البيان أن "الانفجار لم يتسبب في أضرار بشرية"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول أسباب الانفجار ولا عن الخسائر المادية التي خلفها.
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