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صواريخ روسية تدمر مستودع وقود شرق أوكرانيا.. هل من خسائر بشرية؟

Lebanon 24
18-06-2022 | 23:00
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أعلن رئيس الإدارة المحلية فالنتين ريزنيتشينكو في رسالة عبر الإنترنت، ان 3 صواريخ روسية دمرت مستودعا لتخزين الوقود في بلدة نوفوموسكوفسك بشرق أوكرانيا مساء أمس السبت.

 

ونشر فالنتين ريزنيتشينكو صورة لما قال إنه حريق هائل في المستودع. وتقع نوفوموسكوفسك إلى الشمال الشرقي من العاصمة الإقليمية دنيبرو.

 

وقال ريزنيتشينكو في وقت لاحق إن 11 شخصا أصيبوا وإن أحدهم في حالة حرجة.

 

 يأتي ذلك في وقت تعهدت أوكرانيا بالانتصار على روسيا، وذلك بعد حصولها على مباركة الاتحاد الأوروبي لطموحها بالانضمام إليه وعلى وعد من بريطانيا بمواصلة الدعم القوي

 

في الوقت نفسه تواصل القوات الأوكرانية القتال في مواجهة القصف والهجمات الصاروخية الروسية بالقرب من مدينة محورية بشرق البلاد وفي مواقع متعددة.

 

ومن المتوقع أن يمنح زعماء الاتحاد الأوروبي أوكرانيا وضع المرشح خلال قمة تعقد هذا الأسبوع بعد توصية يوم الجمعة من رئيسة المفوضية الأوروبية مما يضع كييف في طريقها لتحقيق طموح كان ينظر إليه على أنه بعيد المنال قبل الهجوم حتى وإن كانت العضوية الفعلية قد تستغرق سنوات.

 

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المصدر: سكاي نيوز
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