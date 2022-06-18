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عربي-دولي

بعد تفشي كورونا.. كوريا الشمالية تنشر طواقم طبية لمكافحة وباء معوي حاد!

Lebanon 24
18-06-2022 | 23:33
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كشفت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأحد، أن كوريا الشمالية أرسلت طواقم طبية وخبراء في مجال التقصي الوبائي إلى مقاطعة تكافح انتشارا لمرض معوي.

 

وحتى الآن، تلقت ما لا يقل عن 800 عائلة تعاني مما تصفه كوريا فقط بأنه "وباء معوي حاد" مساعدات في مقاطعة هوانغهاي الجنوبية.

 

وتشير كلمة معوي إلى الجهاز الهضمي، ويقول المسؤولون في كوريا الجنوبية إنه قد يكون الكوليرا أو التيفود.

 

ويضع التفشي الجديد الذي تم الإعلان عنه لأول مرة يوم الخميس الماضي المزيد من الضغوط على الدولة التي تعاني من العزلة في الوقت الذي تواجه فيها نقصا حادا في الغذاء وموجة من حالات الإصابة بكوفيد-19.

 

وأوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية بالتفصيل الجهود المبذولة في مجال الوقاية ومنها الحجر الصحي، و"الفحص المكثف لجميع السكان"، والمعاملة الخاصة ومتابعة الأشخاص الأكثر عرضة للخطر مثل الأطفال وكبار السن.

 

وأوضحت الوكالة أن "فريق التشخيص السريع والعلاج" الوطني يعمل مع مسؤولي الصحة المحليين، ويتم اتخاذ تدابير لضمان عدم تعطيل الزراعة في المنطقة الزراعية الرئيسية.

 

وقال التقرير إنه يجري تنفيذ أعمال تطهير، ويشمل ذلك مياه الصرف الصحي وغيرها من النفايات، لضمان سلامة مياه الشرب.

 

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المصدر: سكاي نيوز
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