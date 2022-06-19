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عربي-دولي

عطل كهربائي يغرق إحدى أفقر دول العالم في العتمة.. من هي؟

Lebanon 24
19-06-2022 | 02:30
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غرقت ملاوي، إحدى أفقر دول العالم، مساء السبت في العتمة بسبب عطل كهربائي كبير أدى إلى انقطاع التيار عن كل أراضي البلاد، وقف ما أعلنت الشركة الوطنية للطاقة (إسكوم) في بيان.

وأوضحت أن عطلا أصاب النظام "قرابة الساعة 18:00 السبت 18 حزيران 2022 وأدى إلى انقطاع التغذية بالكهرباء في البلاد. تُبذل جهود لاستعادة التغذية بأسرع وقت ممكن".
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وتشهد البلاد منذ أشهر عدة انقطاعات كثيرة للتيار الكهربائي تمتد أحيانا إلى ثماني ساعات.

وفي نهاية يناير بقي التيار الكهربائي في ملاوي مقطوعا ثلاثة أيام جراء العاصفة الاستوائية آنا التي أسفرت عن مصرع العشرات في إفريقيا الجنوبية وتسببت بأضرار في محطة رئيسية لتوليد الكهرباء في البلاد.

وأثار الانقطاع الجديد للتيار الكهربائي غضب مستخدمي الإنترنت.

وجاء في تعليق لأحد السكان على فيسبوك "لنُقِرّ ببساطة بأنّ بلدنا فقير ومفلس"، مضيفا "في بلدان أخرى، إذا انقطع التيار عشر دقائق يتقدّم الوزير باعتذار من الشعب".

وتواجه ملاوي صعوبات اقتصادية كبرى وتشهد فضائح كثيرة على صلة بالفساد.

وأقل من 15 بالمئة من السكان البالغ عددهم أكثر من 19 مليون نسمة تصلهم الكهرباء التي يتم توليدها بنسبة تفوق 90 بالمئة في محطات للطاقة الكهرومائية، وفق البنك الدولي. ويعيش أكثر من نصف سكان البلاد تحت خط الفقر.
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